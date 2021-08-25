FINAL FANTASY I-III, Chernobylite та F1 2021: Топ 20 кращих нових ігор Steam за липень 2021 року





Сервіс Steam традиційно презентував найліпші релізи місяця — як і в попередні періоди, цей список включає 20 найкращих ігор місяця, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після випуску. Також були виокремлені 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.

До списку цього місяця потрапили усі три класичні гри FINAL FANTASY, а в майбутньому планується перевипуск ще кількох. Оригінальні ігри отримують нове життя завдяки оновленій графіці та звуку, водночас зберігаючи ту саму нетлінну історію та ретро-відчуття. Та це не єдині японські рольові ігри, що посіли почесні місця в нашому липневому списку — компанію їм склали Ys IX: Monstrum Nox та Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Що ж до Monster Hunter, ця пригодницька японська ролівка є також «бойовиком-рубаниною» від третьої особи з відкритим світом… І це не єдина гра з списку, що охоплює унікальний спектр жанрів. Наприклад, мінімалістична Mini Motorways поєднує стратегію та симулятор, у Swords of Legend Online масова багатокористувацька гра доповнюється принадами рольового бойовика, а в багатокористувацькій Starbase можна будувати досхочу в безкрайому відкритому світі.

Повний Топ 20 кращих нових ігор Steam у липні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):

А ось Топ-5 найпопулярніших безкоштовних ігор:

Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.

Джерело: Steam