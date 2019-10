Twitch начал тестировать функцию Watch Parties, позволяющую стримерам смотреть фильмы с Amazon Prime Video вместе со зрителями

В сообщении от Twitch говорится, что для трансляций будут доступны не все сериалы и фильмы, доступные на Prime Video, а лишь некоторые из них, причем список будет регулярно пополняться по мере развертывания функции и выхода нового контента. В настоящее время список доступного для стрима контента включает, среди прочего, сериал про Джека Райана, фильмы «Миссия невыполнима: Последствия» и Pokémon Detective Pikachu.

The amount of times I've ptched this to twitch is… unfathomable. We're here. Finally.

Twitch is testing out Watch Parties, which allows streamers to stream Amazon Prime Video content that will be viewable only to viewers who have Amazon Prime

This email is going out to select streamers now. What do you think? pic.twitter.com/uaKYmu1MnU

— Travis Shreffler (@TravisShreffler) October 18, 2019