Twitch подал в суд на группу троллей за массированную контент-атаку

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Угроза «вычислить по IP» становится реальной: платформа для проведения стримов Twitch обратилась в суд штата Калифорния для установления личностей троллей, которые, предварительно сговорившись, в конце прошлого месяца массово транслировали через сервис нелегальный и запрещенный контент.

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет о порнографии, видеороликах Брентона Таранта, устроившего бойню в новозеландском Крайстчерче, а также защищенных авторским правом фильмах и передачах. При этом несмотря на то, что все трансляции оперативно удалялись, а аккаунты стримеров блокировались, атака троллей была настолько массированной, что Twitch был вынужден отключить на два дня возможность ведения стримов для новых пользователей.

Теперь же стало известно, что платформа инициировала судебный процесс для выявления личностей троллей. По словам представителей Twitch, если правоохранителям удастся деанонимизировать «негодяев», сервис будет просить суд запретить им пользоваться сервисом, а также обязать их «возместить убытки и выплатить компенсацию».

«Платформа Twitch готова сделать все возможное, чтобы защитить свое комьюнити и сделать невозможным повторение подобного в будущем», — заявили представители сервиса.

Напоследок отметим, что Twitch, как отметили журналисты The Verge, стал первой стриминговой платформой, которая подала в суд на своих пользователей за нарушение правил. Конкурирующие сервисы, такие как Facebook и YouTube, обычно ограничиваются лишь удалением запрещенного контента и блокировкой пользователей, которые его разместили.

Источник: The Verge