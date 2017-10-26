Twitter запретил аккаунтам Russia Today и Sputnik размещать рекламу

Сервис микроблогов Twitter запретил размещать рекламу аккаунтам, которые связаны с российскими информационными агентствами Russia Today и Sputnik.

Как сообщается, решение было принято на основе заключения американского разведывательного сообщества о том, что RT и Sputnik пытались вмешаться в американские выборы.

«Нам было нелегко пойти на этот шаг, но мы приняли это решение в рамках нашей безоговорочной приверженности делу защиты целостности пользовательского опыта в Twitter», — пишет пресс-служба социальной сети.

Интересно, что при этом аккаунты информагенств смогут продолжить работу.

«RT и Sputnik по-прежнему могут пользоваться нашей платформой согласно правилам Twitter», — говорится в заявлении.

Напоследок отметим, что руководство социальной сети также решило пожертвовать $1,9 млн, полученных от RT в качестве платежей за рекламу с 2011 года, на исследования, направленные на изучение того, как использование сервиса микроблогов в качестве источника распространения дезинформации может повлиять на общество и выборные процессы.

Источник: пресс-служба Twitter