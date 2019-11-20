UAVOS испытала увеличенную версию псевдоспутника-биплана ApusDuo

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Американская компания UAVOS провела первые летные испытания увеличенной версии перспективного долголетающего беспилотника-биплана ApusDuo. Как пишет Intellegent Aerospace, испытания состоялись в начале ноября 2019 года и были признаны успешными.

Отметим, что UAVOS относит ApusDuo к псевдоспутникам — беспилотным летательным аппаратам с очень большой продолжительностью полета, которые можно использовать в качестве метеостанций, систем видеонаблюдения, мобильных ретрансляторов и телекоммуникационных платформ, способных покрыть мобильной связью любой регион на требуемый промежуток времени, к примеру, северные районы на лето. Первый полет уменьшенной версии ApusDuo с размахом крыльев 10 метров состоялся в середине октября прошлого года.

В рамках проекта разработчики намерены провести летные испытания нескольких уменьшенных прототипов ApusDuo, постепенно наращивая их размах крыльев. Финальный прототип, который будет максимально приближен к серийной версии аппарата, получит крылья размахом 28 метров. Он сможет нести полезную нагрузку массой до 8 килограммов.

Увеличенный прототип псевдоспутника-биплана, испытанный в начале ноября 2019 года, получил крылья размахом 14 метров. Этот прототип отличается от предыдущей версии уменьшенной массой конструкции, новыми алгоритмами управления, обеспечивающими более энергоэффективный полет, и некоторыми перепроектированными элементами, позволяющими, в частности, запускать аппарат при помощи лебедки и прикреплять к его раме шасси, с помощью которого БПЛА может набирать скорость перед взлетом самостоятельно.

AupsDuo имеет три фюзеляжа, в носовой и хвостовой частях которых установлены крылья. Переднее крыло закреплено на фюзеляжах не жестко, а через систему шарниров. Заднее крыло размещено над килями. На килях фюзеляжей беспилотника установлены электромоторы с толкающими воздушными винтами. Они запитаны от аккумуляторов и солнечных панелей. Последние расположены на верхних поверхностях крыльев.

Любопытно, что, согласно задумке, электромоторы будут работать не на всем протяжении полета — они будут включаться только на время набора высоты, а также для поддержания скорости. Большую часть полета беспилотник будет проводить в режиме планирования.

Источник: N+1