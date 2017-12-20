Ubisoft бесплатно раздаёт игры Watch Dogs, Assassin’s Creed Black Flag и World in Conflict

В связи с приближающимися новогодними праздниками компания Ubisoft решила порадовать своих поклонников и подарить им сразу несколько подарков.

Так, в сервисе цифровой дистрибуции Uplay осуществляется бесплатная раздача трёх игр для ПК: Watch Dogs, Assassin’s Creed Black Flag и World in Conflict. Для получения игр достаточно перейти по указанным ссылка, нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и авторизоваться в свою учётную запись. После этого игра будет добавлена в библиотеку для дальнейшего запуска. Бесплатная раздача игр продлится до 23 декабря.

Watch Dogs – это приключенческий боевик с открытым миром, геймплей которого сосредоточен на способностях игрока взламывать различные электронные устройства, а также получении и контроле информации. Действие игры разворачивается в альтернативной версии реальности города Чикаго, который является одним из многих городов, использующих операционую систему ctOS. Система контролирует практически каждую часть города, а также содержит информацию обо всех его жителях и мероприятиях, которые могут быть использованы для различных целей. Авария в энергосистеме в США и Канаде была вызвана хакерами для побуждения развития ctOS. После этого главному герою Эйдену Пирсу – высококвалифицированному хакеру – предстоит задействовать все свои навыки и умения, чтобы отмстить за свою семью. Игра была выпущена в 2014 году.

Assassin’s Creed Black Flag – это игра в жанре action-adventure, она представляет собой шестую по счёту игру в серии Assassin’s Creed и продолжение Assassin’s Creed III, где главным героем является аналитик Абстерго, изучающий генетическую память Дезмонда Майлса. В историческом периоде протагонистом является Эдвард Кенуэй, отец Хэйтема Кенуэя и дед Коннора из Assassin’s Creed III. Действие новой игры разворачивается в Золотую Эпоху Пиратства, в Карибском море на нескольких островах, в том числе Ямайке, Кубе и Багамах. Эта игра была выпущена в 2013 году.

World in Conflict – это стратегия в реальном времени. Действие игры происходит в 1989 году в альтернативной реальности. Экономические трудности, испытываемые Советским Союзом, стали угрожать его целостности, в результате чего СССР начинает военные действия против ряда капиталистических стран. Началась Третья Мировая Война. В World in Conflict нет необходимости заниматься созданием базы или сбором ресурсов. Вместо этого игроку выдаётся определённое количество очков подкрепления для приобретения солдат и боевой техники. После уничтожения одной боевой единицы врагом, очки, на которые она была приобретена, постепенно возвращаются игроку, позволяя приобрести новый юнит. Эта игра была выпущена ещё в 2007 году.