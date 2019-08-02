Ученые разработали роботаракана, которого трудно раздавить





Раздавить назойливого, противного таракана бывает не так-то просто, и удивительная прочность этих насекомых то и дело вдохновляет инженеров на разработку миниатюрных роботов, обладающих подобными свойствами. Ливэй Линь и его коллеги из США и Китая создали роботаракана, которому, как и его биологическому прообразу, нестрашен человеческий тапок. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Science Robotics

Будучи размером не больше почтовой марки, робот сделан из плоского фрагмента поливинилиденфторида (PVDF) — весьма жесткого и инертного полимера с эластичным покрытием. PVDF обладает пьезоэлектрическими свойствами и при приложении слабого тока меняет форму. Подведенная к пластине пара микроэлектродов заставляет пластину сгибаться, а гибко закрепленные на ней «ножки» превращают эти движения в шаги.

В результате робот способен перемещаться исключительно быстро — на 20 длин собственного тела в секунду — и даже переносить закрепленный небольшой груз размером с арахис. При этом сам он весит менее 0,1 грамма — однако легко переносит нагрузки массой до 60 килограммов: раздавить его, не применив значительную силу, невозможно, в чем ученые убедились на собственном опыте.

Пока что главной проблемой остается питание устройства. Прототип соединяется с внешним источником питания тонкими проводами, однако впоследствии авторы рассчитывают оснастить его бортовым аккумулятором и сделать по-настоящему автономным. Предполагается, что в будущем такие микророботы смогут разведывать обстановку в труднодоступной и опасной среде.

Источник: Naked Science