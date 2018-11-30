Ученые: искусственное освещение приводит к проблемам со здоровьем

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Ученые из Института биологических исследований Солка (США) доказали, что в результате воздействия искусственного освещения нарушаются естественные биоритмы человека, которые, как известно, влияют на все процессы в организме. При этом нет разницы, «зависает» ли человек в гаджетах до поздней ночи или просто длительное время находится в помещении, освещаемом не солнечным светом.

Первыми симптомами таких нарушений обычно бывают бессонница, мигрень и ощущение джетлага в течение дня. Среди более значимых последствий для здоровья: когнитивная дисфункция, рак, ожирение, устойчивость к инсулину и проблемы с метаболизмом.

Как объясняют исследователи, внутренний слой сетчатки содержит небольшую субпопуляцию светочувствительных клеток, которые работают словно пиксели в цифровой камере. Когда они подвергаются воздействию искусственного света, белок меланопсин постоянно восстанавливается внутри них, благодаря чему в мозг поступает информация о времени суток, на основе которой он регулирует сон, сознание и бдительность.

Важно, что меланопсин играет ключевую роль в синхронизации внутренних часов человека уже после 10 минут яркого искусственного освещения, подчеркивают авторы.

Ученые уверены, что новое понимание взаимодействия меланопсина в организме позволит найти средства, чтобы противостоять нарушениям циркадных ритмов из-за повсеместного искусственного освещения. Так, у мышей уже были обнаружены химические вещества, способные блокировать меланопсин и одновременно не влиять на функцию зрения. По мнению ученых, в будущем на основе дальнейших исследований на эту тему будут разработаны методики, которые позволят людям сглаживать негативные эффекты от искусственного освещения и восстанавливать свои циркадные ритмы.

Источники: hightech.plus, Университет Солка