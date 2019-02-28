Уилл Смит не сыграет Дэдшота в сиквеле «Отряда самоубийц» из-за плотного съемочного графика

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Голливудское издание Variety сообщило, что Уилл Смит не появится в грядущем сиквеле фильма Suicide Squad / «Отряд самоубийц». Вряд ли создатели картины станут искать ему замену, так что уже сейчас можно с уверенностью заявить, что персонаж актера Deadshot / Дэдшот не будет участвовать в продолжении приключений «отрицательных супергероев, творящих добро из-под палки».

Отметим, что Уилл Смит был самой популярной (и практически наверняка самой высокооплачиваемой) звездой первой части франшизы. Соответственно, продюсеры картины наверняка приложили максимум усилий для того, чтобы удержать актера в серии. Официальных комментариев студия Warner Bros. и представители актера пока не давали, однако по слухам главной причиной стал излишне плотный съемочный график актера.

Помимо Уилла Смита (Дэдшот) в первом фильме серии также снялись Джаред Лето (Джокер), Марго Робби (Харли Квинн), Джей Эрнандес (Эль Диабло), Джай Кортни (Капитан Бумеранг), Кара Делевинь (Чародейка), Юэль Киннаман (Рик Флаг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Адевале Акиннуойе-Агбадже (Убийца Крок) и другие.

Напомним, что для работы над фильмом Suicide Squad 2 / «Отряд самоубийц 2» студия Warner Bros. пригласила Джеймса Ганна, уволенного до этого компанией Disney с поста режисера третьей части «Стражей Галактики». Джеймс уже подготовил сценарий и скорее всего займет кресло режисера продолжения серии о супергероях DC, съемки должны начаться осенью текущего года, премьера назначена на 6 августа 2021 года.

Источник: Variety