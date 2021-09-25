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Україна висунула на «Оскар» драму «Погані дороги» Наталки Ворожбит

Україна висунула на «Оскар» драму «Погані дороги» Наталки Ворожбит

Україна висунула на «Оскар» драму «Погані дороги» Наталки Ворожбит


Український оскарівський комітет визначився зі стрічкою, яку висунуть на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм» — вибір припав на дебютну драму Наталки Ворожбит «Погані дороги».

Цього року в національному відборі окрім роботи Наталки Ворожбит брали участь ще чотири стрічки: «Відблиск» Валентина Васяновича, Stop-Zemlia / «стоп-земля» Катерини Горностай, Rhino / «Носоріг» Олега Сенцова, та «Чому я живий» Віллен Новак. Ось тут ми детально розповідали про всіх учасників національного відбору.

«Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах»,

Алік Шпилюк

голова Українського Оскарівського комітету 

За результатами голосування читачів ITC.ua перемогу мав отримати «Відблиск» Валентина Васяновича:

Україна висунула на «Оскар» драму «Погані дороги» Наталки Ворожбит

«Погані дороги» — дебютна режисерська робота Наталії Ворожбит, яка працювала над сценаріями фільмів «Кіборги», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша». Події стрічки, що складається з п’яти окремих новел з різними героями, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року.

Трейлер

Ось наша рецензія на стрічку:

Рецензія на фільм «Погані дороги»

  • 94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.
  • У 2020 році Україна висунула на «Оскар» постапокаліптичну драму «Атлантида» Валентина Васяновича, але стрічці про життя Донбасу після перемоги у війні з Росією не вдалося пробитися до шорт-листу премії. Нагороду в номінації «Кращий фільм іноземною мовою» премії «Оскар-2021» отримав данський трагікомедійний фільм «Ще по одній».
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