Україна висунула на «Оскар» драму «Погані дороги» Наталки Ворожбит





Український оскарівський комітет визначився зі стрічкою, яку висунуть на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм» — вибір припав на дебютну драму Наталки Ворожбит «Погані дороги».

Цього року в національному відборі окрім роботи Наталки Ворожбит брали участь ще чотири стрічки: «Відблиск» Валентина Васяновича, Stop-Zemlia / «стоп-земля» Катерини Горностай, Rhino / «Носоріг» Олега Сенцова, та «Чому я живий» Віллен Новак. Ось тут ми детально розповідали про всіх учасників національного відбору.

«Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах», Алік Шпилюк голова Українського Оскарівського комітету

За результатами голосування читачів ITC.ua перемогу мав отримати «Відблиск» Валентина Васяновича:

«Погані дороги» — дебютна режисерська робота Наталії Ворожбит, яка працювала над сценаріями фільмів «Кіборги», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша». Події стрічки, що складається з п’яти окремих новел з різними героями, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року.

Трейлер

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Ось наша рецензія на стрічку: