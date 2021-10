Українська survival-гра «This Land Is My Land» вийшла в Steam, у найближчий тиждень її можна придбати зі знижкою 30%

Гра This Land Is My Land від київської студії Game-Labs являє собою суміш симулятора виживання та стратегії, що дає гравцю змогу вибрати різні підходи до кожної проблеми чи загрози, з якою його плем’я зіткнеться на довгому шляху повернення рідної землі.

«Беріть свій вірний лук, швидкого коня та поверніть землі свого народу. Бийтесь із патрулями, пробирайся у форти та поселення, досліджуйте прекрасний світ, створюйте зброю та ліки, полюйте на тварин і приведіть своє вірне плем’я до перемоги» — зазначили розробники.

Гравець зможе досліджувати різноманітний світ площею 160 кв. кілометрів з трьома унікальними біомами, у яких повно цінних ресурсів, небезпечних тварин для полювання та племен, що бажають приєднатися до руху опору. Йому стрінуться сотні ворожих поселень з тисячами жителів, гравець зможе воювати з дорожніми патрулями, перешкоджати розвитку міст, підривати залізниці та робити все, що вважає за потрібне, щоб зупинити розповсюдження ворожих сил на законній землі.

В This Land Is My Land доступний широкий набір смертельних і несмертельних засобів прихованої боротьби, приманювання хижаків до ворожих таборів та влаштовування пасток. Довкілля допоможе приховати сліди присутності або спостереження і планування майбутнього переміщення ворожим поселенням. Наляканих ворогів можна відпустити (і тоді вони будуть поширювати слово про вашу хоробрість і доброту) або вбивайте на місці (цей варіант також має свої наслідки).

У бою можна скористатися широким набором зброї, як-от луки, рушниці, револьвери та оптика з реалістичною балістикою. Режим реалістичної шкоди дозволить відчути новий рівень складності та занурення, зокрема кровотечу, переломи, інфекції, шок тощо. А розумний ШІ намагається боротися колективно, використовуючи оточення та особливості зброї. У режимі стратегії можна в будь-який час перепочити від бою або відреагувати на надзвичайні ситуації, що далеко від поточного розташування гравця.

В онлайні This Land Is My Land можна торгувати з іншими гравцями своїми речами, що зберігаються у соціальній скриньці за допомогою глобального аукціону. Також гравець зможе брати участь у різноманітних подіях за цінну нагороду та змагатися з іншими гравцями за позицію в таблицях лідерів.

Важливо: до 27 жовтня 2021 року гру This Land Is My Land можна придбати в Steam зі знижкою 30% — за 314 грн замість 449 грн.

Джерело: Steam