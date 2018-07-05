Украинская «королевская битва» Fear the Wolves выйдет в Steam Early Access 18 июля 2018 года по цене $19,99

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Украинская геймстудия Vostok Games официально анонсировала выход игры Fear the Wolves в режиме Early Access на 18 июля 2018 года. Игра в жанре «королевской битвы» от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. будет доступна в Steam по цене $19,99 / €19,99, а полноценный релиз игры на ПК и консолях состоится в 2019 году.

Разработчики отметили, что Early Access версия Fear the Wolves содержит базовый геймплей, который позволит получить от игроков реальный фидбек для постоянного улучшения проекта.

«Стоимость игры будет увеличиваться по мере того, как мы будем добавлять дополнительный контент, а игра будет приближаться ко времени выхода» — отметили разработчики из Vostok Games.

По словам разработчиков, базовая Early Access получит следующие возможности:

Игра: игра на выживание для 100 игроков с режимами одиночной или командной игры.

Основные особенности: более 20 видов огнестрельного оружия, свыше 25 насадок, более 15 видов брони, парашютные высадки, расходные материалы и многое другое.

PvE: смертельно опасные волчьи стаи преследуют игроков, которым для выживания необходимо избегать аномалий, оставшихся после аварии.

Единая карта: карта площадью 25 кв. км вокруг развалин Чернобыля, на которой имеются реки, леса, разрушенные города, секретные военные базы и многое другое.

Динамическая погода на основе голосования: погода в Чернобыле постоянно меняется — вы столкнетесь с ясными днями, суровыми ветрами, грозами и прочими погодными явлениями. Погода определяется путем голосования игроков и наблюдателей за матчем.

Смена времени суток: по мере развития матча утро сменяется днем, а день переходит в сумерки, когда прибывает вертолет эвакуации.

Транспортные средства: по карте Fear the Wolves разбросаны потрепанные джипы, которые все еще на ходу. Это шумный и привлекающий внимание, но быстрый способ покинуть опасные участки.

Радиация: на поле боя случайным образом возникает радиация, которая распространяется неравномерно и представляет собой разный уровень угрозы в зависимости от своей интенсивности.

Эвакуация: эвакуируйтесь с каждой карты в драматическом финале, где вам придется сражаться с другими выжившими игроками за право попасть в вертолет.

Режим зрителя: уничтоженные игроки могут продолжить наблюдать за матчем и голосовать за погоду.

Текущие планы по выпуску первого патча выглядят следующим образом:

По-пластунски и пригнувшись: новые способы передвижения, дающие дополнительные возможности в бою.

Индивидуализация: настройте свой персонаж «под себя» — десятки вариантов косметической настройки в семи ячейках.

Аномальная гроза: новый тип погоды, который обрушивает на поле боя все силы преисподней.

Интеграция с потоковой передачей: наблюдатели в Twitch и Mixer тоже смогут голосовать за выбор погоды.

Новая комната ожидания: ожидание перед матчем будет улучшено с новой обстановкой.

Игровой голосовой чат: переговаривайтесь со своей командой и обсуждайте тактику боя.

Более впечатляющий Чернобыль: карта будет улучшена с дополнительной шлифовкой проблемных участков.

Больше языков: по мере приближения к выпуску мы будем расширять список языков, на которые будет переведена игра. Мы планируем локализацию на 16 языков, включая французский, немецкий, русский и китайский.

В следующих патчах планируется добавить следующую функциональность:

Новый эксклюзивный игровой режим: совершенно новое, инновационное переосмысление жанра игры на выживание — уже в разработке!

Улучшенный режим зрителя: автоматизированные функции и усовершенствованный интерфейс.

Повтор матчей: учитесь на своих ошибках или заново переживайте свою самую замечательную эвакуацию.

Улучшенная комната ожидания: новая функциональность для ожидания перед матчем.

Больше предметов для настройки персонажа: по-прежнему будут добавляться косметические предметы, с помощью которых вы сможете создать персонажа, идеально подходящего именно вам, включая систему продвижения с разблокировкой предметов.

Новые возможности оружия: вы сможете закалывать противника ударом мачете в спину или разрубать дверь топором — ваш выбор оружия действительно будет иметь значение в игровом мире.

Новые виды транспорта: будет добавлено еще больше способов пересечения карты.

Улучшение карты: по мере получения отзывов об основной карте мы намереваемся улучшать дизайн карты, разнообразие биоценозов и устройство помещений.

Новые достопримечательности: кроме того, мы добавим на карту новые здания, диковины и другие элементы.

Кланы игроков: объединяйтесь с друзьями в матчах и за их пределами.

Больше видов оружия и предметов: новые виды огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и насадок.

Ночная игра: пока на стадии прототипа, но мы намерены принести ужас ночи в Fear the Wolves.

Больше мутантов: радиация Чернобыля повлияла не только на волков.

Новые способы играть: в разработке находятся новые карты и игровые режимы, в том числе капитальное переосмысление жанра битвы на выживание.

Источник: Vostok Games