Украинский студент купил за $1 права на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Велотренажер»

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Девятнадцатилетний украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом по программе Dollar Baby и всего за $1 выкупил право на экранизацию его рассказа «Велотренажер», написанного в 2008 году. Таким образом Валентин решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment, сообщает издание yabl.ua.

Произведение «Велотренажер» рассказывает о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть с помощью велотренажера в подвале своего дома в Нью-Йорке. При этом чем больше худеет главный герой, тем чаще его преследуют странные иллюзии. Валентин планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

Отметим, что в рамках программы Dollar Baby Стивен Кинг за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Положительный ответ на запрос Валентина был получен быстро, при этом подобных контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно.

В свое время американский писатель Стивен Кинг прокомментировал продажу прав на экранизацию своих произведений следующим образом:

«Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне».

Права на экранизацию рассказа предоставляются на год, по условиям контракта короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только с личного разрешения Стивена Кинга.

Источник: yabl.ua