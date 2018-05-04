Украинский разработчик представил головоломку о человеческой памяти G30 – A Memory Maze для платформы iOS [трейлер]

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Киевский разработчик Иван Ковалев создал головоломку о человеческой памяти G30 – A Memory Maze, которую дважды признали лучшей инновационной игрой по версии Casual Connect.

По словам разработчика, G30 – A Memory Maze — это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать воедино стремительно ускользающее прошлое прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Во время игры можно попытаться прочувствовать, как человек с психическим расстройством воспринимает мир, и увидеть, как на него реагирует общество.

Уровни игры – это воспоминания героя, который в самом начале истории не помнит практически ничего, включая свое имя. Решая головоломки, игрок восстанавливает визуальный образ событий, а также мысли и чувства, которые с ними связаны. Каждый уровень позволяет постепенно раскрывать сюжет игры, при этом каждый шаг в пазле способен менять смысл истории.

Мобильная игра G30 – A Memory Maze выйдет 17 мая 2018 года на платформе iOS, ее стоимость составит $4,99.

Источник: G30