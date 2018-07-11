«Украсть за 30 секунд»: В Калифорнии грабители среди белого дня вынесли из магазина Apple техники на $27 тыс.

Продукция торговой марки Apple всегда была интересна преступникам ввиду своей дороговизны и популярности. Разного рода и масштаба инциденты, когда была украдена техника Apple, случаются достаточно часто (навскидку, вот и вот). И хотя недавний случай не такой «экшеновский», как когда коробки с iPhone воровали прямо из движущегося грузовика, он примечателен по-своему. И примечателен он дерзостью грабителей.

Как сообщает ABC7SanFrancisco, 7 июля четверо неизвестных посреди белого дня ограбили магазин Apple во Фресно (штат Калифорния, США), в котором в тот момент находилось немало покупателей. Набег злоумышленников, одетых в толстовки с капюшонами и спортивные штаны, был заснят установленными в магазине камерами видеонаблюдения.

Как можно увидеть, грабители провели в магазине около 30 секунд. Но этого времени им хватило, чтобы вынести из него в общей сложности 26 единиц техники на общую сумму $27 тыс. Среди украденного были ноутбуки MacBook и различные модели смартфонов iPhone (iPhone 6, iPhone 7 и 8 и iPhone X).

Группа действовала слаженно: двое захлопывали MacBook и вырывали их живьем с демонстрационных стендов, а другая пара параллельно чистила стенды со смартфонами iPhone. Набрав полные руки техники, нападавшие пробежали мимо толпы шокированных происходящим клиентов. Один мужчина попытался заблокировать выход, заслонив его собой, но группа попросту сбила его с ног и выбежала из магазина.

С места преступления ворам удалось скрыться на припаркованном рядом автомобиле, сейчас местная полиция занимается их поимкой. Как сообщается, подозреваемыми являются четверо афроамериканцев в возрасте от 16 до 18 лет и водитель автомобиля, на котором преступники благополучно скрылись.

Полиция также подозревает, что эта группа причастна к другим кражам в этом районе, которые осуществлялись в том же стиле.

Источник: ABC7SanFrancisco и WCBSNewYork