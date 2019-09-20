«Умная» кепка спасет от облысения

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Американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне представили миниатюрное устройство для лечения облысения. Это простая, недорогая и неинвазивная технология направлена на терапию ранних стадий алопеции, пишет Science Daily.

Незаметные для человека электрические импульсы, которые посылает прибор, стимулируют активацию волосяных фолликул и способствуют росту волос. Стимуляция происходит мягкими низкочастотными импульсами, которые не должны вызывать побочных эффектов и дискомфорта и не проникают глубже внешних слоев кожи головы, подчеркивают авторы.

Прибор работает без батареек, но для выработки импульсов нужно двигаться: устройство собирает энергию от повседневных движений тела. Это решение позволило сделать разработку действительно миниатюрной, устранив громоздкий аккумулятор, и без труда вшить ее в обычную кепку для незаметности и удобства при постоянной носке.

Вместе с тем, исследователи отдельно подчеркивают, что лечение при помощи новации направлено на активацию «заснувших» фолликулов и не способствует росту нового волосяного покрова. Это означает, что разработка эффективна для ранних стадий облысения и не принесет пользы тем, кто уже много лет страдает от алопеции.

Сравнивая эффект с медикаметозной терапией, ученые выяснили, что прибор стимулирует рост волос у мышей так же эффективно, как два популярных лекарственных соединения. При этом, в отличие от медпрепаратов, устройство не грозит побочными эффектами, такими как сексуальная дисфункция, депрессия и тревожность.

Авторы пока не сообщили, когда прибор появится в аптеках, однако указали, что технологию уже запатентовали, а ее тестирование на людях начнется уже в ближайшем будущем.

Источник: hightech.plus