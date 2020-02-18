Умная повязка повысит эффективность лечения сложных диабетических ран





Диабетические язвы, представляющие собой хронически образующиеся незаживающие раны на кожном покрове, — одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета, которое нередко приводит к необходимости ампутировать конечность. Ввиду сложной природы этих ран их лечение разбито на несколько этапов, на каждом из которых на язвы требуется регулярно наносить те или иные лекарства через определенные промежутки времени, из-за чего таким пациентам необходимо систематически менять повязки, что сопряжено с рисками воспаления и болезненностью.

Облегчить жизнь людям с диабетическими язвами взялись исследователи из Коннектикутского университета и Университета Небраски-Линкольна, разработавшие устройство, способное доставлять нужные препараты в необходимой дозировке непосредственно в раневое ложе, не требуя каждый раз менять повязку. Решение состоит из специальной платформы размером со смартфон, внутри которой находятся лекарства и мини-компьютер с поддержкой беспроводного управления, и соединенной с ней при помощи небольших трубочек умной повязки с микроиглами, через которые происходит доставка препаратов.

Аппаратное обеспечение платформы, ответственное за контроль над высвобождением препаратов, позволяет медикам настраивать периодичность и корректировать объем доставки лекарств даже удаленно, по интернету, подчеркивают инженеры. Особый акцент они делают на том, что поскольку миниатюрные иглы обладают минимальной инвазивностью и не требуют постоянно менять повязку, доставка препаратов с их помощью не вызывает боли и имеет меньший риск развития осложнений. Вдобавок, ввиду того, чтобы микроиглы изначально доставляют препараты в более глубокие слои раны, должна возрасти эффективность лечения.

Возможности разработки ученые протестировали на мышах с диабетическим повреждениями кожи. Испытания показали, что в сравнении с традиционными методами лечения использование умной повязки поспособствовало значительно более быстрому заживлению ран без образования рубцов и с восстановлением волосяного покрова. Таким образом, новация действительно делает лечение сложных ран более эффективным и качественным, по крайней мере, у больных диабетом животных, заявили исследователи.

Ученые уже подали заявку на получение патента на свою технологию и в дальнейшем намерены продолжить исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность метода для человека.

«Это важный шаг в разработке умных повязок для заживления сложных ран, потенциально способных существенно облегчить и ускорить протекание лечения диабетических язв и повысить качество жизни пациентов с диабетом», — прокомментировал результаты эксперимента на мышах ведущий автор разработки Али Тамайол.

Источник: hightech.plus