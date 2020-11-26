Услуги Denuvo за год использования антипиратской защиты в Crysis Remastered обошлись Crytek в 140 тыс. евро

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Многие игроки и журналисты задавались вопросом, почему разработчикам игр требуется целый год, прежде чем удалить технологию Denuvo anti-tamper из взломанных пиратами проектов. Теперь же утечка внутренних документов Crytek пролила свет на тёмное пятно истории. Согласно полученной хакерами информации, большинство разработчиков игр оплачивают услуги Denuvo/Irdeto за использование защиты от несанкционированного доступа на год вперёд.

Напомним, что в октябре 2020-го хакерская группа «Egregor» слила данные Crytek, предназначенные для внутреннего использования. Благодаря этим документам стало известно не только о готовящихся remastered-версиях второй и третьей частей блокбастера, но ещё и Crysis Next, Crysis VR, новом пришествии римской серии Ryse, а также красочного VR-проекта Robinson: The Journey 2.

Согласно этим документам, Crytek заплатила €140 тыс. за использование Denuvo в Crysis Remastered в течение одного года. Также в соглашении Denuvo/Crytek указано, что плата может быть снижена до 126 тыс. евро в случае выпуска игры ранее первоначально запланированной даты. В планах Crytek выход следующего Crysis намечен на 31 марта 2021 года.

После первых 12 месяцев Crytek должна платить по 2000 евро в месяц. Также компания обязуется заплатить дополнительную плату в размере 60000 евро за каждый продукт, который получит более 500000 уникальных активаций в течение первых 30 дней.

Кроме того, Crytek придётся заплатить дополнительную комиссию в размере 10 тыс. евро за каждую витрину крупного интернет-магазина, в котором продаётся. Таким образом, если Crysis Remastered в Steam получит Denuvo, Crytek придётся доплатить ещё 10 тыс. евро.

Но что самое интересное из найденного в соглашении – это обширная «поддержка» пиратства, которую предлагает Denuvo. Согласно документам, Denuvo сканирует пиратские релизы и информирует об этом разработчиков/издателей. Кроме того, австрийцы обеспечивают ручной мониторинг пиратства. Плюс ко всему, компания допускает ручное редактирование игры для выполнения некритических изменений (при использовании Denuvo от несанкционированного доступа).

И в заключение, просочившиеся документы еще раз подтверждают ремастеринг Crysis 2. Согласно имеющейся информации, Crysis 2 Remastered также будет использовать Denuvo, и станет-эксклюзивом Epic Games Store.

Источник: DSOGaming (1, 2)