В августе на Netflix выйдет новый мультсериал Disenchantment от авторов «Симпсонов» и «Футурамы»

Мэтт Грейнинг, автор мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама», запустит новый фантастический мультипликационный сериал на платформе Netflix. Премьера Disenchantment состоится 17 августа. Компания также поделилась несколькими изображениями предстоящего шоу, которые демонстрируют художественный стиль, хорошо знакомый поклонникам «Симпсонов» и «Футурамы».

Netflix официально анонсировала сериал в прошлом году. Он расскажет о «крепко пьющей молодой принцессе» по имени Бин, товарище-эльфе по имени Элфо, и её личном демоне по имени Luci. Этой разношёрстной компании периодически предстоит сталкиваться с различными фантастическими существами в волшебном королевстве, известном как Dreamland. Netflix заказала 20 эпизодов шоу, первые 10 их них будут показаны в этом году.

