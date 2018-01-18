В Австралии дрон спас двух тонущих в море подростков, долетев до них и сбросив спасательный круг всего за минуту

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Во время тестирования в Австралии специального спасательного дрона Little Ripper Life Saver команда испытателей получила информацию о том, что рядом с ними двух подростков унесло в открытое море. Оператору дрона хватило всего 70 секунд на то, чтобы поднять дрон в воздух, довести его до места происшествия и сбросить специальное спасательное устройство, которое раскрывается после удара об воду.

Спасатели особо отметили, что при использовании классических средств передвижения (катеров, вертолетов и т.д.) им понадобилось бы порядка 6 минут, чтобы добраться до места происшествия, так как подростки находились в 700 метрах от берега.

По их словам, реальная (а не тренировочная) операция по спасению тонущих была впервые проведена именно таким образом.

Дрон Little Ripper Life Saver разработан специально для оказания помощи тем, кто оказался в затруднительной ситуации в труднодоступном месте.

Помимо средств спасения на воде эта модель способна переносить множество других важных приборов, включая автоматические дефибриляторы, электрмагнитные отпугиватели акул, а также индивидуальные комплекты для выживания (survival kits), в состав которых входит вода, термоодеяло, рация и аптечка.

Источник: The Verge