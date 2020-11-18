«The Godfather, Coda»: В честь 30-летнего юбилея фильма «Крестный отец 3» Фрэнсис Форд Коппола приготовил 4K-ремастер и режиссерскую версию [трейлер]

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Пока Голливуд не снимает новые фильмы, самое время пересмотреть старые — особенно, если их авторы предлагают зрителям что-то новое. К примеру Фрэнсис Форд Коппола решил отметить 30-летие выхода финала мафиозной трилогии «The Godfather Part III» / «Крестный отец 3» не банальным подарочным изданием, а сразу двумя новинками.

Во-первых, команда Paramount Pictures восстановила оригинальное изображение и звук, благодаря чему фанаты фильма смогут увидеть его в 4K-качестве. Во-вторых, Фрэнсис Форд Коппола решил переосмыслить фильм, изменив несколько сцен (включая начальную и финальную), музыкальное сопровождение и монтаж картины. Режиссерская версия получила название «The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone», по мнению Копполы, именно эта версия намного лучше подходит в качестве заключительной части трилогии «Крестный отец».

Версия «The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone» выйдет в ограниченный кинопрокат 4 декабря, а также будет доступна в цифровых стриминговых сервисах и в виде Blu-ray издания начиная с 8 декабря 2020 года.

Источник: Paramount Pictures