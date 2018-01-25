В честь достижения отметки в 4 млн игроков PlayerUnknown’s Battlegrounds на Xbox One все консольные игроки получат в подарок 30,000 BP

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Команда разработчиков консольной версии PlayerUnknown’s Battlegrounds сообщила, что игра для Xbox One преодолела рубеж в 4 млн проданных экземпляров. И чтобы отпраздновать это событие, каждому игроку будет начислено 30,000 BP (Battle Points) на покупку игровых предметов.

Бонусы получат все игроки, которые уже купили или еще купят копию игры до 31 января 2018 года включительно, а также успеют создать собственного персонажа. Сумма в 30,000 BP будет начислена 1 февраля 2018 года на каждый аккаунт, выполнивший эти условия.

Разработчики также отметили, что на этой неделе выпустили уже шестое обновление PlayerUnknown’s Battlegrounds для Xbox One с новым контентом, а также оптимизацией игрового баланса, графики и исправлением найденных ошибок.

Напомним, что первая консольная версия PUBG вышла эксклюзивно на консоли от Microsoft 12 декабря 2017 года (версия для PlayStation 4 выйдет еще очень нескоро). Первый миллион консольных игроков присоединился к PUBG в первые два дня после релиза, а отметки в 3 млн игроков удалось достичь 15 января 2018 года.

Источник: Xbox Wire