В Disney разработали «силовой жилет» для VR, который дает возможность почувствовать собственной кожей объятия, удары, дождь и другие тактильные эффекты

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Для полного погружения в виртуальную реальность одного VR-шлема явно недостаточно, так как он способен «обмануть» только зрение и слух, но не тактильные ощущения. Нельзя сказать, что разработчики не предпринимали попыток задействовать чувствительность человеческого тела к различным воздействиям, однако обычно дело заканчивается на перчатках или ботинках.

Исследователи из Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института и Университета Карнеги-Меллона в рамках инициативы Disney Research пошли немного дальше и создали Force Jacket («силовой жилет»), позволяющий ощутить целый ряд тактильных эффектов верхней половиной тела.

Конструкция силового жилета Disney достаточно проста — на его внутренней поверхности равномерно размещены 26 небольших «воздушных подушек», которые можно надувать и сдувать. Варьируя скорость, силу, длительность подкачки и место приложения усилия к телу система добивается эффекта, аналогичного различным реальным событиям. К примеру, разработчики могут заставить человека ощутить объятия, удары, ползающих по телу насекомых или змей, капли дождя, учащенное сердцебиение, вибрацию от езды на мотоцикле и даже рост мускулов.

Для демонстрации некоторых из этих эффектов были подготовлены специальные VR-программы, которые можно оценить на данном видео:

Разработчики отмечают, что на данном этапе прототип Force Jacket достаточно тяжелый, он ограничивает свободное передвижение пользователя и требует наличия сложной системы подкачки воздуха и управления эффектами, однако в перспективе подобные «тактильные костюмы» можно будет сделать более легкими и удобными в использовании.

Источник: Disney Research