В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую игру Enter the Gungeon

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Магазин Epic Games Store устроил очередную раздачу игры для своих пользователей. На этот раз предлагается возможность бесплатно получить игру Enter the Gungeon от разработчика Dodge Roll.

Enter the Gungeon — это приключенческая игра в жанре «bullet hell». Она рассказывает о группе неудачников, которые в подземелье предстоит стрелять, грабить, перекатываться и опрокидывать столы, чтобы добраться до легендарного сокровища Оружелья – оружия, которое может убить прошлое.

Игрок может выбрать героя, чтобы пробиться к самому низу Оружелья. Для этого нужно суметь остаться в живых на каждом из всё более сложных уровней, где будут встречаться толпы жутко симпатичных оруживших мертвецов и грозных, вооруженных до зубов боссов. В процессе прохождения предстоит набирать добычу, открывать секреты и разговаривать с беспринципными бродячими торговцами и владельцами лавок, чтобы купить у них лучшее снаряжение и превзойти противников. В игре доступен и кооперативный режим.

Указанная игра доступна для бесплатной раздачи в магазине Epic Games Store по следующему адресу. Обычная цена игры составляет 229 грн. Раздача продлится до 20 июня.