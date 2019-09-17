В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только «зеленую» электроэнергию





Швейцарская корпорация ABB, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, открыла в немецком Люденшайде завод, который может получать всю необходимую для работы электроэнергию от солнечной электростанции.

Как сообщается, на данном предприятии работает 800 человек, а производит оно электрооборудование — в частности, розетки и выключатели. Уникальность завода — в том, что значительную часть электричества, необходимого для его работы, поставляют солнечные панели, установленные над построенной для сотрудников автостоянкой. Согласно данным ABB, они способны вырабатывать в год до 1100 мегаватт-часов электроэнергии, тем самым уменьшая количество выбросов углекислого газа на 630 тонн.

По утверждению корпорации, в солнечный день завод не нуждается в подключении к местной энергосети, поскольку панели выдают на 14% больше энергии, чем требуется предприятию. Излишки электричества выкупает местный энергооператор. Для того, чтобы завод не испытывал проблем с электричеством, когда производительность солнечных панелей уменьшается и перестает покрывать потребности производственных мощностей, инженеры ABB установили рядом с солнечной электростанцией аккумуляторную систему на 275 киловатт-часов, а также подключили к управлению энергосистемой завода автономное решение Optimax, которое автоматически контролирует ее работу и по необходимости плавно переключается на потребление электричества из энергосети.

По словам руководства ABB, данное начинание призвано продемонстрировать обществу и потенциальным клиентам компании то, что современные технологии уже позволяют частично переводить полноценные большие заводы на «зеленую» электроэнергию без ущерба для их производительности.

Источник: hightech.fm