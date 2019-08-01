В Гонконге протестующие «атакуют» полицию лазерами, чтобы «ослепить» систему распознавания лиц
В Гонконге демонстранты применили против полиции лазеры, чтобы уйти от идентификации своих лиц камерами. Об этом в Twitter сообщила журналистка Алессандра Бокки.
Она опубликовала видео из эпицентра столкновений.
«Протестующие в Гонконге перешли на новый уровень. Они используют лазеры, чтобы [помешать работе] камер системы распознавания лиц. Кибервойна против китайского искусственного интеллекта», — написала Бокки.
Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go
— Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019
Предыстория конфликта
Протесты в Гонконге начались в середине июня. Местные жители выступили против законопроекта об экстрадиции предполагаемых правонарушителей в материковый Китай. В самой крупной акции протеста участвовали почти два миллиона человек. Критики законопроекта полагают, что предлагаемый к принятию закон будет использоваться для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей, критикующих политику официального Пекина, «что поставит крест на независимости юридической системы Гонконга».
«Выдан в Китай — пропал навсегда», — гласила надпись на одном из плакатов протестующих.
Во время одной из акций люди прорвались в здание парламента Гонконга. Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг, после чего власть отложила законопроект (но не отозвала его) и извинилась перед протестующими. Некоторых активистов при этом задержали.
27 июля протесты возобновились. Демонстранты требуют от властей автономии окончательно отказаться от рассмотрения скандального законопроекта, а также «в корне пересмотреть прокитайскую политику», нарушающую принцип «одна страна, две системы», и провести демократические реформы.
Источник: The Babel