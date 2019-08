В Гонконге протестующие «атакуют» полицию лазерами, чтобы «ослепить» систему распознавания лиц

В Гонконге демонстранты применили против полиции лазеры, чтобы уйти от идентификации своих лиц камерами. Об этом в Twitter сообщила журналистка Алессандра Бокки.

Она опубликовала видео из эпицентра столкновений.

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go

— Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019