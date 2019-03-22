В Humble Bundle бесплатно раздают приключенческую игру Tacoma, а в Epic Games Store – мистический триллер Oxenfree

Сервис Humble Bundle предлагает своим пользователям возможность бесплатно получить игру Tacoma, выпущенную в августе 2017 года разработчиком Fullbright. Это приключенческая игра, действия которой разворачиваются в 2088 году на высокотехнологичной космической станции. Игроку предстоит исследовать лунную базу, выяснить, как на ней жили и работали члены экипажа, и что именно там произошло. При этом будет раскрыта удивительная история о вере, страхе и непоколебимости перед лицом опасности.

На станции Tacoma установлена цифровая система видеонаблюдения, которая запечатлела важные моменты из жизни членов экипажа. Все записано в виде трехмерных голограмм, поэтому игроку предстоит практически оказаться в центре событий. Возможность перемотки записей позволит рассмотреть историю с разных ракурсов. Разработчики обещают игрокам Tacoma многослойный сюжет, новый принцип повествования, интерактивный игровой мир и лаконичность (полное прохождение игры занимает от 2 до 5 часов).

Бесплатная раздача игры Tacoma продлится до вечера субботы 23 марта. Она доступна по следующему адресу. В этот раз предлагается не ключ для Steam, а ссылка на загрузку дистрибутива (поддерживаются платформы Windows, Mac и Linux). Отметим, в сервисе Steam игра Tacoma продаётся по цене 279 грн.

Вместе с тем, в магазине Epic Games Store бесплатно раздают игру Oxenfree, созданную компанией Night School Studio. Это мистический триллер о группе друзей, которые случайно открывают разлом в призрачный мир. Игроку предстоит взять на себя роль Алекс, остроумной и упрямой девушки, которая вытащила новоиспеченного сводного брата Джонаса на вечеринку. Для дискотеки выбрана старая островная база. Ночь принимает кошмарный оборот, когда Алекс нечаянно открывает призрачные врата, связанные с туманным прошлым этого острова. Теперь игроку предстоит решать, как себя вести в сложившейся ситуации, как поступать с друзьями и что делать со зловещими существами, которые вырвались на волю. Теперь игрок полностью определяет ход истории Алекс, исследуя остров Эдвардс, раскрывая мрачное прошлое военной базы и меняя течение жизни друзей.

Бесплатная раздача игры Oxenfree продлится до 4 апреля. Получить её можно по следующему адресу. В сервисе Steam игра Oxenfree также продаётся по цене 279 грн, хотя в магазине Epic Games Store для неё указана стандартная цена 169 грн.