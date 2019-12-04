В индийском штате Уттар-Прадеш испытывают блокчейн-платформу для одноранговой продажи излишков энергии, вырабатываемых солнечными панелями

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Правительство Уттар-Прадеш — самого населенного индийского штата, где проживает 200 млн человек — объявило о начале испытаний блокчейн-платформы для одноранговой (peer-to-peer) торговли излишками электроэнергии, вырабатываемыми солнечными панелями. Как пишет Decrypt, пилотное испытание платформы проходит в рамках программы федерального правительства по сокращению зависимости от ископаемого топлива, предусматривающей, среди прочего, установку на крышах зданий солнечных панелей совокупной мощностью 40 ГВт к 2022 году.

Отвечают за проведение тестов две местные энергокомпании — специализирующаяся на ВИЭ UPNEDA и ответственная за энергосети UPPCL. За работой платформы следит ее разработчик — австралийская компания Power Ledger. На первом этапе, который должен завершиться к марту, в испытаниях участвуют только те солнечные панели, что установлены на крышах административных зданий.

Результаты тестов, как ожидается, впоследствии будут использованы для разработки регуляторной политики в отношении децентрализованной торговли излишками солнечной энергии.

Согласно задумке, использование блокчейн-платформы в тандеме с системами умных датчиков позволит существенно упростить процедуру продажи излишков электричества мелким держателям солнечных панелей и тем самым повысит эффективность использования последних. Например, такая система позволит соседям продавать электричество непосредственно друг другу, обеспечивая выполнение транзакций через смарт-контракты, а кроме того, с ее помощью владельцы солнечных батарей смогут самостоятельно устанавливать цены на вырабатываемое их установками электричество и отслеживать процесс продажи энергии в режиме реального времени.