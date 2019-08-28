В интернете появился «музей», представляющий собой онлайн-коллекцию прошлых версий популярных сайтов и сервисов
Энтузиаст по имени Alex вместе со своим сыном запустил проект «Музей версий» (Version Museum) — сайт, на котором можно посмотреть, как в разные годы выглядели сайты крупных компаний и интерфейсы популярных сервисов. В коллекции есть программы Microsoft (в частности, Microsoft Word и Internet Explorer), сайты Amazon, Apple и Facebook, игры Mario Kart и GTA.
«Подобно реальному музею, сайт посвящен изменениям в дизайне технологий и дает больше, чем их писаная история», — сказано в описании проекта.
Как сообщается, для созданий коллекций авторы агрегировали изображения из интернет-архива Wayback Machine и других источников.
«Музей версий» работает с мая 2019 года. Alex не раскрывает личность — в описании проекта он лишь пишет, что любит технологии и что коллекционирование старых версий сайтов и сервисов приносит ему удовольствие. У него даже есть старый монитор, на котором комфортно смотреть на интерфейс Yahoo 1997 года. Сын «Алекса» учится в средней школе и также любит технологии.
«Меня наполняют приятные воспоминания о ранних версиях современных технологий. Мне кажется, когда люди в наши дни пользуются компьютерами и сайтами или играют в видеоигры, то не осознают в полной мере тот факт, что человечество проделало долгий путь, прежде чем добралось до того уровня, на котором находится сегодня. Version Museum призван наглядно показать людям, что было раньше», — отметил создатель проекта в интервью с журналом Slate.
Также энтузиаст подметил, что в 90-х сайты напоминали «Дикий Запад» — веб-дизайнеры за неимением стандартов выдавали креативные, разноплановые, непохожие на остальные решения. В настоящее же время странички создаются по определенным принципам проектирования и потому не так выделяются на фоне друг друга.
Пока создатели Version Museum рассматривают свое детище исключительно как любительский проект. По словам Alex, они получили множество позитивных отзывов от посетителей «музея» и планируют постепенно расширять число доступных коллекций.
Источник: VC