В интернете появился «музей», представляющий собой онлайн-коллекцию прошлых версий популярных сайтов и сервисов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Энтузиаст по имени Alex вместе со своим сыном запустил проект «Музей версий» (Version Museum) — сайт, на котором можно посмотреть, как в разные годы выглядели сайты крупных компаний и интерфейсы популярных сервисов. В коллекции есть программы Microsoft (в частности, Microsoft Word и Internet Explorer), сайты Amazon, Apple и Facebook, игры Mario Kart и GTA.

«Подобно реальному музею, сайт посвящен изменениям в дизайне технологий и дает больше, чем их писаная история», — сказано в описании проекта.

Как сообщается, для созданий коллекций авторы агрегировали изображения из интернет-архива Wayback Machine и других источников.

«Музей версий» работает с мая 2019 года. Alex не раскрывает личность — в описании проекта он лишь пишет, что любит технологии и что коллекционирование старых версий сайтов и сервисов приносит ему удовольствие. У него даже есть старый монитор, на котором комфортно смотреть на интерфейс Yahoo 1997 года. Сын «Алекса» учится в средней школе и также любит технологии.

«Меня наполняют приятные воспоминания о ранних версиях современных технологий. Мне кажется, когда люди в наши дни пользуются компьютерами и сайтами или играют в видеоигры, то не осознают в полной мере тот факт, что человечество проделало долгий путь, прежде чем добралось до того уровня, на котором находится сегодня. Version Museum призван наглядно показать людям, что было раньше», — отметил создатель проекта в интервью с журналом Slate.