В магазин Epic Games Store добавили списки желаемых игр

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Магазин цифрового контента Epic Games Store добавил в интерфейс списки желаемого, благодаря чему пользователи могут отслеживать новости и скидки на игры, которые заинтересовали их.

Чтобы воспользоваться новой функцией, следует войти в учетную запись Epic Games и перейти на страницу игры на сайте Epic Games Store или через программу запуска Epic Games. Далее достаточно нажать на кнопку «Добавить в список желаемого» в виде сердечка, которая расположена рядом с кнопкой «Купить».

Все желаемые игры можно найти на странице www.epicgames.com/store/wishlist или в правой колонке интерфейса лаунчера Epic Games.

На первом этапе реализовали поиск и фильтры (по названию, цене, времени и распродажам), а в будущем планируют также добавить уведомления по электронной почте, чтобы пользователи быстро узнавали, когда игры из списка желаемого продаются со скидкой, поступают в продажу или становятся доступными для предзаказа.

Напомним, что по итогам 2019 года у Epic Game Store уже более 100 млн пользователей, при этом компания продлила еженедельную раздачу игр на весь 2020-й год.

Источник: Epic Games