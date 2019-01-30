В MIT создали приложение для подсчета калорий, оснащенное функцией распознавания речи

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Ученые Массачусетского технологического института разработали приложение для подсчета калорий СOCO Nutritionist, оснащенное функцией распознавания речи. Добавлять в него съеденные продукты очень просто — достаточно сказать: «На завтрак я съел миску хлопьев с бананом и стаканом молока», и приложение автоматически обновит информацию о рационе, посчитает калории и микроэлементы.

Данные отображаются вместе с изображениями соответствующих продуктов. Помимо голосовых команд, «употребленную провизию» также можно добавлять, сканируя штрих-коды на упаковках. Дополнительно приложение позволяет корректировать указанную информацию, выбрать процент жирности и количество съеденного. Причем это тоже можно делать устно: так, если после фразы о хлопьях человек уточнит: «У меня была половинка банана», — алгоритм самостоятельно обновит статистику, пересчитав калории. Важно подчеркнуть, что программа извлекает необходимую информацию из официальной базы продуктов Министерства сельского хозяйства США.

Исследователи отмечают, что их основной целью было создать приложение для подсчета калорий, позволяющее «быстро и удобно» регистрировать съеденные продукты с помощью обычной разговорной речи.

«Современные приложения довольно медленные и сложные: люди тратят слишком много времени на то, чтобы просто внести наименование каждого продукта», — указали разработчики.

Напоследок отметим, что СOCO Nutritionist пока работает в предварительной версии, поддерживает только английский язык и доступно исключительно для iOS. Кроме того, после скачивания необходимо согласиться на обработку персональных данных — все голосовые сообщения, отправленные в приложение, ученые намерены использовать для его дальнейшего улучшения, а также при проведении различных исследований.

Источник: NeuroHive