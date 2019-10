В мобильном шутере PUBG Mobile стартовал «кроссовер» с сериалом «Ходячие мертвецы»

Разработчики мобильного онлайн-шутера PUBG Mobile объявили о специальном событии, в рамках которого в игре появятся персонажи популярного сериала The Walking Dead / «Ходячие мертвецы» от канала AMC.

«Кроссовер» стартует сегодня, 1 октября 2019 года, при этом игроки смогут выбрать скины Рика, Дэрила, Мишонны и Нигана. Также им будет доступен мотоцикл Дэрила для перемещений по карте, катана Мишонны для радушной встречи оппонента или же бита с колючей проволокой Нигана с собственным именем Люсиль, если простой сковородки покажется недостаточно.

The Walking Dead has arrived in PUBG MOBILE!

Play as your favorite characters, or utilize their iconic gear, to overcome a threat more dangerous than any walker! #TWD pic.twitter.com/f5yirggkBF

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 30, 2019