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В мобильном шутере PUBG Mobile стартовал «кроссовер» с сериалом «Ходячие мертвецы»

В мобильном шутере PUBG Mobile стартовал «кроссовер» с сериалом «Ходячие мертвецы»

В мобильном шутере PUBG Mobile стартовал «кроссовер» с сериалом «Ходячие мертвецы»


Разработчики мобильного онлайн-шутера PUBG Mobile объявили о специальном событии, в рамках которого в игре появятся персонажи популярного сериала The Walking Dead / «Ходячие мертвецы» от канала AMC.

«Кроссовер» стартует сегодня, 1 октября 2019 года, при этом игроки смогут выбрать скины Рика, Дэрила, Мишонны и Нигана. Также им будет доступен мотоцикл Дэрила для перемещений по карте, катана Мишонны для радушной встречи оппонента или же бита с колючей проволокой Нигана с собственным именем Люсиль, если простой сковородки покажется недостаточно.

Все предметы будут доступны ограниченное время (предположительно до начала 2020 года), так что фанатам «Ходячих мертвецов» стоит активнее пытаться воспользоваться ими.

Отметим, что основной конкурент PUBG в сегменте «королевских битв» Fortnite уже давно использует кроссоверы с известными киногероями для продвижения игры.

Источник: Engadget

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