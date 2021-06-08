В онлайн-шутере Fortnite стартовал седьмой сезон «Вторжение» с новой графикой, НЛО, Суперменом, Риком и Морти и др. [видео]

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Как и было обещано ранее, Epic Games представила седьмой сезон второй главы онлайн-шутера Fortnite, который получил не только новый сюжет и контент, но и долгожданное улучшение графики.

По сюжету нового сезона на игровой остров нападает загадочная армия инопланетян, которой тут же объявляет войну Орден Петли под командованием доктора Слоун. Для борьбы с инопланетными захватчиками Орден подготовил ультрасовременное оружие, включая разведывательный сканер, рельсовую пушку, импульсную винтовку, внеземной лучемет и т.д.

Участвуя в битвах посреди хаоса, игроки будут встречать персонажей, которые радуются вторжению, борются с ним или просто хотят спокойно рыбачить себе и дальше. Интересно, что на НЛО могут летать не только инопланетяне — игроки могут сбивать летающие тарелки и сами садиться за штурвал.

Владельцы боевого пропуска этого сезона получат экипировку инопланетянина Кимеры с изменяемым внешним видом, то есть они смогут создать собственного инопланетянина с уникальной внешность, включая форму головы, цвет глаз, рисунок на коже и не только.

Вдобавок ПК-игроки смогут получить усовершенствованные эффекты бури и облаков, улучшенную симуляцию дыма и жидкостей, а также измененную постобработку для эффекта bloom и бликов и повышенное качество теней. Для этого надо выбрать эпический вариант настроек качества и убедиться, что ПК соответствует новым системным требованиям.

Источник: Epic Games