В пользовательском соглашении Starlink заметили пункт, провозглашающий полную автономию Марса — это вообще законно?

Как это часто бывает в случае возникновения спорных ситуаций, пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали Маска, другие же — принялись критиковать предпринимателя и обвинять в попытке захватить власть и ресурсы Марса.

В предыдущих материалах на космическую тематику мы уже отмечали, что сейчас действуют два главных документа об исследовании космоса: Договор о космосе 1967 года и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года. В соответствии с этими международными договорами, все страны имеют право на исследование космоса. При этом запрещается вмешиваться в процессы на других планетах — например, строго регулируется, что нельзя заносить микроорганизмы с Земли туда, где они смогут выжить, так как это навредит исследованиям (ученые не будут знать, земные эти организмы или инопланетные).

В то же время нынешние международные соглашения крайне несовершенны, неопределенность есть во многом, включая добычу и использование космических ресурсов. Только 18 стран ратифицировали Соглашение о Луне, включая только 17 из 95 государств-членов Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях. 13 октября этого года США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург подписали соглашение об освоении Луны, регламентирующее, кроме прочего, добычу полезных ископаемых. Ответить на вопрос о законности провозглашения Маском автономии Марса сейчас невозможно, так как международное право пока крайне несовершенно во всем, что касается колонизации других планет, в особенности частными компаниями.

Если оставить эмоции в стороне и сфокусироваться на фактах, то можно отметить: первое — Илон Маск не раз заявлял о главной миссии SpaceX — колонизации планет нашей Солнечной системы и превращении человечества в межпланетную цивилизацию ради сохранения вида как такового; второе — SpaceX особо никогда не скрывала, что Starlink является важной частью этого амбициозного плана по колонизации Красной планеты. С тех пор Илон Маск с помощью собственных компаний, работающих в самых разных областях, делает все возможное, чтобы достичь своей главной цели (колонизировать Марс).

По сути, этот пункт — просто очередное подтверждение серьезности намерений Илона Маска обеспечить человечеству светлое будущее за счет создания самодостаточной колонии на Марсе, которая никак не будет зависеть от ресурсов Земли. Но все же, как тут не вспомнить нашумевшую историю о том, как ранее Маск предлагал сбросить на Марс термоядерные бомбы, чтобы побыстрее сделать его пригодным для жизни, и оспаривал утверждения ученых о невозможности терраформировать Марс.

В ближайшие дни прототип Starship SN8 должен пройти вторые огневые испытания перед первыми полноценными летными испытаниями с подъемом на 18 км, а затем ожидается следующая крупная презентация по Starship, где нам расскажут об обновлениях по проекту.

Here’s what comes in the Starlink Kit from SpaceX:

Credit: Reddit user Snowjunkie21 https://t.co/PVTgUnTB4h pic.twitter.com/Oc0cfcJLwr

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 2, 2020