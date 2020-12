В последней серии «Мандалорца» анонсировали новый сериал «The Book of Boba Fett», он выйдет в декабре 2021 года

Всего неделю назад компания Disney анонсировала целый ряд новых сериалов и фильмов по вселенной Star Wars, однако оказалось, что в данном анонсе отсутствовал один весьма интересный проект — сериал The Book of Boba Fett / «Книга Бобы Фетта» об одноименном наемнике.

Напомним, что The Mandalorian уже дал жизнь двум сериалам-спин-оффам — это Star Wars: Ahsoka о джедае Асоке Тано в исполнении Розарио Доусон и Star Wars: Rangers of the New Republic о рейнджерах Новой Республики. При этом новость о третьем спин-оффе приберегли до финальных титров последней серии второго сезона «Мандалорца».

Чтобы не портить впечатление от финала сезона, мы не станем рассказывать о сцене после титров (и показывать соответствующий скриншот), однако не откладывайте просмотр слишком сильно, так как поймать спойлер с каждым днем все легче.

Если вкратце, то зрителям показали Бобу Фетта (Темуэра Моррисон), его помощницу Феннек Шанд (Минг-На Вен), а также название нового проекта (The Book of Boba Fett / «Книга Бобы Фетта») и дату его премьеры (декабрь 2021 года). По всей видимости, новый сериал выйдет сразу после завершения третьего сезона «Мандалорца», который уже традиционно стартует в октябре-ноябре и завершается в декабре.

Источник: Polygon