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В PS Store стартовала раздача девяти инди-игр — их можно забрать без подписки

В PS Store стартовала раздача девяти инди-игр — их можно забрать без подписки

В PS Store стартовала раздача девяти инди-игр — их можно забрать без подписки


Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы Play at Home («Играйте дома») — в этот раз можно получить девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим Enter the Gungeon, Subnautica и The Witness.

Забрать все игры, собранные на отдельной странице в PS Store, можно будет до 22 апреля.

Список инди-игр для PS4 и PS VR, которые можно будет забрать бесплатно в рамках Play at Home

  • Abzû
  • Enter The Gungeon
  • REZ Infinite
  • Subnautica
  • The Witness
  • Astro Bot Rescue Mission
  • Moss
  • Thumper
  • Paper Beast

Инициативу Play at Home представили в 2020 году с раздачи Journey и сборник Uncharted. Теперь Sony возобновила её, начав с Ratchet & Clank. В начале этого месяца Sony возобновила инициативу — к слову, Ratchet & Clank (2016) для PS4 еще можно забрать до 1 апреля.

Следующая в очереди на раздачу в рамках Play at Home — полное издание хита Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn: эпоха машин

После добавления в личную коллекцию останутся навсегда прикрепленными к учетной записи — условия действуют для всех пользователей PSN, чтобы забрать игры не нужна подписка PS Plus.

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