В PS Store стартовала раздача девяти инди-игр — их можно забрать без подписки
Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы Play at Home («Играйте дома») — в этот раз можно получить девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим Enter the Gungeon, Subnautica и The Witness.
Забрать все игры, собранные на отдельной странице в PS Store, можно будет до 22 апреля.
Список инди-игр для PS4 и PS VR, которые можно будет забрать бесплатно в рамках Play at Home
- Abzû
- Enter The Gungeon
- REZ Infinite
- Subnautica
- The Witness
- Astro Bot Rescue Mission
- Moss
- Thumper
- Paper Beast
Инициативу Play at Home представили в 2020 году с раздачи Journey и сборник Uncharted. Теперь Sony возобновила её, начав с Ratchet & Clank. В начале этого месяца Sony возобновила инициативу — к слову, Ratchet & Clank (2016) для PS4 еще можно забрать до 1 апреля.
Следующая в очереди на раздачу в рамках Play at Home — полное издание хита Horizon Zero Dawn.
После добавления в личную коллекцию останутся навсегда прикрепленными к учетной записи — условия действуют для всех пользователей PSN, чтобы забрать игры не нужна подписка PS Plus.