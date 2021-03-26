В PS Store стартовала раздача девяти инди-игр — их можно забрать без подписки

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Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы Play at Home («Играйте дома») — в этот раз можно получить девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим Enter the Gungeon, Subnautica и The Witness.

Забрать все игры, собранные на отдельной странице в PS Store, можно будет до 22 апреля.

Список инди-игр для PS4 и PS VR, которые можно будет забрать бесплатно в рамках Play at Home

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Инициативу Play at Home представили в 2020 году с раздачи Journey и сборник Uncharted. Теперь Sony возобновила её, начав с Ratchet & Clank. В начале этого месяца Sony возобновила инициативу — к слову, Ratchet & Clank (2016) для PS4 еще можно забрать до 1 апреля.

Следующая в очереди на раздачу в рамках Play at Home — полное издание хита Horizon Zero Dawn.

После добавления в личную коллекцию останутся навсегда прикрепленными к учетной записи — условия действуют для всех пользователей PSN, чтобы забрать игры не нужна подписка PS Plus.