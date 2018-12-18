В рамках проекта Living IoT ученые создали кибершмелей, которые могут стать альтернативой дронам в сельском хозяйстве
Ученые Вашингтонского университета разработали переносную компьютерную систему в виде крошечного «рюкзака», которую можно закрепить на спинке шмеля и использовать для сбора данных о состоянии местности.
Как сообщается, конструкция получилась очень легкой — всего 102 миллиграмма. Взрослое насекомое, для сравнения, весит в два-шесть раз больше, при этом известно, что шмели способны поднимать грузы, эквивалентные по массе их телу.
Система, получившая название Living IoT, представляет собой мини-пластинку с датчиками, антеннами, RFID-меткой и батареей, заряда которой хватает на семь часов непрерывной работы.
«Мы решили использовать шмелей, поскольку они достаточно крупные, чтобы переносить крошечный аккумулятор, питающий нашу систему, и каждую ночь возвращаются в улей, что позволяет перезаряжать батарею беспроводным способом, а также считывать собранные данные», — говорит руководитель исследовательской группы Шьям Голлакотта.
С помощью встроенных в рюкзачок антенн местоположение шмелей-киборгов может быть определено на расстоянии до 80 метров. Данные о передвижениях насекомых наносятся на виртуальную 2D-карту, чтобы впоследствии было ясно, какую местность они «проинспектировали», при этом собираемая шмелями информация записывается в память «рюкзака» (он может хранить до 30 КБ данных), в конце дня ее считывают методом обратного рассеивания.
Источники: TechCrunch