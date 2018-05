В сентябре Nintendo запустит онлайн-сервис по подписке Nintendo Switch Online с облачными сохранениями, мультиплеером и библиотекой из 20 игр

Компания Nintendo поделилась рядом новых подробностей по поводу своего онлайн-сервиса Nintendo Switch Online, который запустят в сентябре текущего года.

Стоимость подписки на сервис составит $3,99 в месяц, $7,99 за три месяца или $19,99 за год. Также будет доступен семейный план за $34,99 в год, который поддерживает одновременно восемь аккаунтов Nintendo.

За эти деньги пользователи сервиса получат возможность хранить в облаке компании сохранения для игр, а также играть в мультиплеер-режиме в тех играх, которые поддерживают данную возможность: Splatoon 2, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces, Sushi Striker: The Way of Sushido. Голосовым чатом можно будет по-прежнему пользоваться в приложении для смартфонов, подписка на Nintendo Switch Online в этом случае не понадобится.

Впрочем, основной причиной подписаться должна стать библиотека игр для NES, адаптированных для консоли Switch, которую компания бесплатно предложит игрокам. На момент старта в ее состав войдет 20 игр, 10 из которых компания официально подтвердила: Soccer, Tennis, Balloon Fight, Ice Climber, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, The Legend of Zelda.

При этом в Nintendo заявили, что данная библиотека будет регулярно пополняться новыми проектами, так что подписчики получат некое подобие сервиса Netflix, в котором нет необходимости приобретать контент, а можно просто пользоваться им за ежемесячную плату.

Источник: Nintendo