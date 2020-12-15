В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания HBO официально заявила о том, что к актерскому составу сериала «Дом дракона» / House of the Dragon присоединилось сразу три достаточно извстных актера в лице Мэтта Смита, Оливии Кук и Эммы Д’арси.

Британец Мэтт Смит, известный по ролям в сериалах «Doctor Who» и «The Crown», сыграет принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I. Он так и не стал королем, зато зачал двух будущих королей — Эйгона III и Визериса II. Принц Деймон был наездником дракона Караксеса и владел фамильным валирийским мечом Темная Сестра, его деяния подробно разбираются в отдельной книге «Порочный принц».

Оливию Кук вы скорее всего знаете по роли Art3mis в фантастическом фильме Ready Player One, ей досталась роль Алисенты Хайтауэр — дочери десницы короля Отто Хайтауэра. Алисента в итоге стала второй женой короля Визериса I и матерью короля Эйгона II.

А вот Эмма Д’арси сыграет принцессу Драконьего Камня Рейниру Таргариен (наездница дракона Сиракс), из-за прав на престол которой и началась война, вошедшая в историю семи королевств под названием Танец Драконов. Ранее шоураннеры сериала «Дом дракона» объявили, что роль Короля Визериса Таргариена сыграет Пэдди Консидайн.

Напомним, что год назад HBO отменил приквел «Игры престолов» про белых ходоков (The Long Night), но заказал съемки другого приквела («Дом дракона» про Таргариенов). В первом сезоне ожидается 10 серий, премьера скорее всего состоится не ранее 2022 года. Шоураннерами проекта выступают Мигель Сапочник и Райаном Дж. Кондал, кресла исполнительных продюсеров заняли Джордж Р.Р. Мартин и Винс Джерардис.

Литературной основой для «Дома дракона» выступает книга Fire & Blood / «Огонь и кровь», вышедшая из-под пера Джорджа Мартина в 2018 году.

Источник: Variety