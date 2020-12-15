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В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси

В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси

В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси


Компания HBO официально заявила о том, что к актерскому составу сериала «Дом дракона» / House of the Dragon присоединилось сразу три достаточно извстных актера в лице Мэтта Смита, Оливии Кук и Эммы Д’арси.

Британец Мэтт Смит, известный по ролям в сериалах «Doctor Who» и «The Crown», сыграет принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I. Он так и не стал королем, зато зачал двух будущих королей — Эйгона III и Визериса II. Принц Деймон был наездником дракона Караксеса и владел фамильным валирийским мечом Темная Сестра, его деяния подробно разбираются в отдельной книге «Порочный принц».

Оливию Кук вы скорее всего знаете по роли Art3mis в фантастическом фильме Ready Player One, ей досталась роль Алисенты Хайтауэр — дочери десницы короля Отто Хайтауэра. Алисента в итоге стала второй женой короля Визериса I и матерью короля Эйгона II.

А вот Эмма Д’арси сыграет принцессу Драконьего Камня Рейниру Таргариен (наездница дракона Сиракс), из-за прав на престол которой и началась война, вошедшая в историю семи королевств под названием Танец Драконов. Ранее шоураннеры сериала «Дом дракона» объявили, что роль Короля Визериса Таргариена сыграет Пэдди Консидайн.

В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д'арси

Напомним, что год назад HBO отменил приквел «Игры престолов» про белых ходоков (The Long Night), но заказал съемки другого приквела («Дом дракона» про Таргариенов). В первом сезоне ожидается 10 серий, премьера скорее всего состоится не ранее 2022 года. Шоураннерами проекта выступают Мигель Сапочник и Райаном Дж. Кондал, кресла исполнительных продюсеров заняли Джордж Р.Р. Мартин и Винс Джерардис.

Литературной основой для «Дома дракона» выступает книга Fire & Blood / «Огонь и кровь», вышедшая из-под пера Джорджа Мартина в 2018 году.

Источник: Variety

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