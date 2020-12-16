В сервисе Disney+ выйдет новый сериал Marvel Studios: Legends, который напомнит зрителям истории главных героев и злодеев MCU

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





С выходом новых фильмов и сериалов в рамках Marvel Cinematic Universe количество супергероев и суперзлодеев выросло настолько, что быстро вспомнить биографии каждого из них смогут лишь самые преданные фанаты.

Ситуация усугубляется тем, что история многих героев рассказывалась в нескольких отдельных фильмах параллельно с основным сюжетом, а значит некоторые важные события можно было просто пропустить. Именно поэтому Кевин Файги решил запустить отдельный сериал Marvel Studios: Legends с подробным разъяснением историй героев и злодеев.

Первые две серии этого сериала выйдут 8 января 2021 года, они будут посвящены супергероям Алой Ведьме и Вижену. Ровно через неделю, 15 января 2021 года, в эфир выйдет сериал WandaVision, так что зрителям явно не помешает напомнить, как именно оба героя вошли в MCU и как начали встречаться.

По всей видимости, именно по такой же схеме будут выходить и следующие серии Marvel Studios: Legends — за несколько дней до релиза очередного нового сериала Marvel. То есть следующие серии скорее всего будут посвящены Соколу, Зимнему солдату и Локи.

Напомним, что на прошлой неделе Marvel раскрыл свежую информацию о грядущих фильмах и сериалах вселенной.

Источник: Marvel