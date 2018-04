В сеть попали первые скриншоты и полноценный трейлер игры Shadow of the Tomb Raider (обновлено)

Официальное мероприятие от Square Enix, на котором разработчики расскажут подробности о грядущей игре Shadow of the Tomb Raider, еще не началось, а в сети уже опубликовали первый набор скриншотов, оформление обложек и даже кинематографический трейлер игры.

Скриншоты позволяют оценить визуальный стиль оформления, различные локации и даже оружие Лары Крофт:

В свою очередь синематик-трейлер демонстрирует не реальный геймплей, а скорее общий настрой и ритм будущей игры. Соответственно, геймплейное видео ожидаем чуть позже.

Напомним, что Shadow of the Tomb Raider станет прямым продолжением второй части Rise of the Tomb Raider, которая вышла в 2015 году. В отличие от первых двух частей перезапущенной франшизы Tomb Raider (2013) и Rise of the Tomb Raider (2015), которые разрабатывала студия Crystal Dynamics, завершающую часть трилогии создавал разработчик Eidos Montreal, работавший над такими проектами, как Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.

Игра выйдет 14 сентября 2018 года на всех основных платформах, включая ПК, Xbox One и PlayStation 4.

После окончания официального мероприятия мы обновим информацию, как минимум минимальными требованиями к ПК и другими подробностями.

Обновлено:

Square Enix рассказал о детали о различных версиях игры Shadow of the Tomb Raider. Покупатели Standard Edition получат базовую версию игры и немного дополнительного контента в виде бустера, динамической темы для PS4, обоев для десктопа и т.д. В свою очередь версия Digital Deluxe Edition помимо всего прочего предоставит доступ к саундтреку, дополнительному оружию и скинам, но самое главное — возможность поиграть 48 часов до официального релиза в режиме Early Access.

Версия Croft Edition включает весь контент из Digital Deluxe Edition плюс три допонительных набора скинов и оружия, а также доступ к Season Pass. И наконец, настоящим фанатам стоит выбрать Ultimate Edition с полным набором контента, а также сувенирной фигуркой Лары Крофт, фонариком и открывалкой для бутылки в виде топора героини.

Источник: DSOG, IGN