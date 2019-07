В сиквеле Top Gun флаги Японии и Тайваня убрали с куртки персонажа Тома Круза. Возможно, в этом замешаны китайцы

Несколько дней назад cтудия Paramount Pictures выпустила анонсирующий трейлер фильма Top Gun: Maverick, и внимательные фанаты почти сразу заметили, что хотя персонаж Тома Круза носит ту же куртку, что и в картине 1986 года, нашивки на ней все же изменились.

Если точнее, то на задней стороне куртки были убраны флаги Японии и Тайваня, которые есть в оригинальном фильме. Их заменили неизвестными, но схожими символами в тех же цветах.

Форма главного героя в оригинальном фильме и в сиквеле.

Вдобавок к этому изменилась и надпись. В картине 86 года на вышивке было написано Far East Cruise 63-4 USS Galveston — этот крейсер действительно существовал и в свое время побывал в окружающих Японию и Тайвань водах. В сиквеле на куртке указан Indian Ocean Cruise 85-86 United States Navy.

По мнению некоторых интернет-пользователей, наиболее вероятная причина перемен — то, что создание фильма профинансировало киноподразделение китайской Tencent. Кроме того, в производстве ленты участвует Skydance — компания, долей которого владеет этот же IT-гигант из КНР.

«Mystery» solved. China’s Tencent Pictures is one of the main producers of Top Gun Maverick: pic.twitter.com/FE4Xq5qKwN

— Mark MacKinnon (@markmackinnon) 19 июля 2019 г.