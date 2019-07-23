В сиквеле Top Gun флаги Японии и Тайваня убрали с куртки персонажа Тома Круза. Возможно, в этом замешаны китайцы





Несколько дней назад cтудия Paramount Pictures выпустила анонсирующий трейлер фильма Top Gun: Maverick, и внимательные фанаты почти сразу заметили, что хотя персонаж Тома Круза носит ту же куртку, что и в картине 1986 года, нашивки на ней все же изменились.

Если точнее, то на задней стороне куртки были убраны флаги Японии и Тайваня, которые есть в оригинальном фильме. Их заменили неизвестными, но схожими символами в тех же цветах.

Форма главного героя в оригинальном фильме и в сиквеле.

Вдобавок к этому изменилась и надпись. В картине 86 года на вышивке было написано Far East Cruise 63-4 USS Galveston — этот крейсер действительно существовал и в свое время побывал в окружающих Японию и Тайвань водах. В сиквеле на куртке указан Indian Ocean Cruise 85-86 United States Navy.

По мнению некоторых интернет-пользователей, наиболее вероятная причина перемен — то, что создание фильма профинансировало киноподразделение китайской Tencent. Кроме того, в производстве ленты участвует Skydance — компания, долей которого владеет этот же IT-гигант из КНР.

«Mystery» solved. China’s Tencent Pictures is one of the main producers of Top Gun Maverick: pic.twitter.com/FE4Xq5qKwN — Mark MacKinnon (@markmackinnon) 19 июля 2019 г.

Впрочем, как отметило издание The Hollywood Reporter, голливудские студии могут пытаться избежать лишних проблем с китайскими властями и без вмешательства со стороны самих китайцев, поскольку КНР сегодня является одним из самых прибыльных регионов в киноиндустрии. При этом во время выхода оригинального фильма ситуация обстояла иначе, и картины вроде Top Gun были ориентированы преимущественно на американских зрителей.

Кроме того, по мнению The Hollywood Reporter, отношения Китая с Японией и Тайванем всегда были напряженные, и изображение военного альянса между Вашингтоном, Тайпеем и Токио с куртки из оригинального фильма вполне могло бы попасть под цензуру в Китае, где местные регуляторы такое бы точно заметили и вряд ли бы позволили ленте выйти в прокат.

Ответственные за Top Gun: Maverick киностудии, включая Tencent Pictures, никак не прокомментировали изменения.

Источник: DTF