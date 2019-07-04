В США откроется первый в своем роде центр массажа в VR





5 июня в Лос-Анджелесе откроется первый в мире массажный салон с виртуальной реальностью Esqapes Immersive Relaxation Center. Его посетителям предложат на выбор одно из двенадцати различных вариантов окружения, включая морское побережье, сауну, уголок сада с прудом, тропики и даже ущелье каньона. Полноте зрительных и звуковых ощущений помогут «запахи, соответствующие каждой локации».

Массаж в салоне вполне реальный, однако делать его будут не люди, а автоматизированное кресло. Как указывает Engadget, это заметно снижает ожидания от заведения. Тем не менее, для многих жителей Лос-Анджелеса новый салон может стать отличной возможностью ненадолго скрыться от шума и суеты мегаполиса.

Примеры локаций, которые будут предложены посетителям Esqapes Immersive Relaxation Center.

Напоследок отметим, что массажный VR-салон разместится в здании Гильдии профессиональных киноактеров.

Источник: hightech.plus