В США создали деревянный кейс для титановой карты Apple Card, который защитит ее от появления пятен и царапин всего за $39/$139





Недавно компания Apple предупредила пользователей, что титановая банковская карта Apple Card может покрыться пятнами, если хранить ее в кожаных кошельках или карманах джинс. Американский производитель деревянных аксессуаров Kerf настолько проникся проблемой, что представил специальный деревянный кейс для карточки Apple стоимостью от $39 до $139.

Несмотря на солидные размеры, в кейс помещается всего одна карточка, причем производитель великодушно разрешил использовать его не только с Apple Card, но и с любой другой банковской картой. Он также отметил, что чехол «не содержит джинсовой ткани, кожи и других опасных для Apple Card материалов».

Аксессуар Apple Card Case могут сделать из клена или ореха, выбрав простую ($39/$49) или обработанную ($99/$119) древесину, изготовление и доставка кейса займет порядка 1-3 недель. Нанесение текстовой гравировки обойдется в $10, графической — в $20, что и дает в максимальной конфигурации ценник $139.

Чтобы извлечь Apple Card из кейса, понадобится сдвинуть защитную крышку и нажать на край карты, после чего она практически самостоятельно «выпрыгнет» для оплаты. Производитель настаивает, что наиболее выигрышно кейс выглядит вместе с аналогичным аксессуаром для смартфонов Apple iPhone.

Нельзя не отметить, что стоимость такого кейса сравнима со стоимостью бюджетного Android-смартфона, однако для сегмента премиальных аксессуаров это чрезвычайно разумный ценник. Просто представьте себе лицо продавца, когда вы достанете свою титановую карту из деревянного кейса с фамильным гербом и вы всё поймете.

Источник: The Verge, Kerf