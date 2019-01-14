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В Steam появились отдельные страницы для дополнительного игрового контента
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В Steam появились отдельные страницы для дополнительного игрового контента

В Steam появились отдельные страницы для дополнительного игрового контента

Компания Valve решила упростить жизнь любителям игр с дополнениями, которые теперь могут намного проще найти такой контент в Steam. Теперь у каждой игры с DLC есть отдельная страница, где дополнительный контент собран и отсортирован в одном месте.

Найти такую страницу очень легко — если у игры в принципе есть дополнения, то на ее странице уже появилась новая кнопка «Посмотреть все».

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Команда Steam также добавила новые возможности для разработчиков игр, которые теперь смогут более гибко настраивать свои страницы. В частности, теперь они смогут самостоятельно создавать списки, добавлять фирменные изображения и выбирать, какие дополнения выделять в избранное.

Отметим, что больше всего оценят нововведения разработчики таких проектв, как Fantasy Grounds (1175 элементов доп. контента), Train Simulator 2019 (576 элементов доп. контента), Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition (272 элемента доп. контента), Euro Truck Simulator 2 (63 элемента доп. контента) и др.

Источник: Steam

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