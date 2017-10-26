В Steam стартовала «Хэллоуинская распродажа» / Halloween Sale 2017, которая продлится до 1 ноября

Не заставила себя долго ждать и распродажа Steam Halloween Sale 2017, которая стартовала час назад и завершится 1 ноября в 20:00 по киевскому времени. К сожалению, Valve не приурочила к этой акции запуск украинской гривны в качестве платежного средства, так что игрокам придется ориентироваться на долларовые цены.

Все доступные предложения можно увидеть на странице Хэллоуинской распродажи, к примеру, там присутствуют следующие игры со скидкой:

Сегодня в сервисе появились электронные подарочные карты, с помощью которых можно подарить своим друзьям и членам семьи деньги на покупку игр, программ, устройств и любых других товаров в Steam.

Напомним, что в этом году нас ждут еще две распродажи: «Черная Пятница» (Steam Black Friday) с 22 ноября по 28 ноября и «Зимняя Распродажа» (Steam Winter Sale) с 21 декабря 2017 года по 4 января 2018 года.

Источник: Steam