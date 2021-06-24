В Steam стартовала «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021», она продлится с 24 июня по 8 июля

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Игровой магазин Steam объявил традиционную «Летнюю Распродажу», в рамках которой геймеры смогут пополнить свои библиотеки и приобрести игры, к которым присматривались до этого, но не решались на покупку по полной цене.

Как обычно, игры со скидками можно начинать искать прямо на главной странице Steam.

Если вы точно знаете, игру какого жанра хотите приобрести, то переходите в нужный раздел:

Также в Steam подготовили для своих пользователей сюжетное испытание «Стань хозяином своей судьбы».

«Вы герой, это очевидно. Все так говорят. Но какой именно? Летняя распродажа этого года — это не заурядная суперраспродажа с огромными скидками. Это испытание рассказами, и каждый из них заканчивается выбором, который поведает больше о вашем героизме. Выберите одно из двух действий в каждой из четырнадцати историй и получите анимированный стикер на память о принятом решении. Пройдя все истории, вы получите один из пяти уникальных значков, отражающих ваш выбор. Торопитесь! Все предметы должны быть получены до конца летней распродажи — 20:00 8 июля 2021 года по Киеву. Вы всегда знали, что вы герой. Пришло время узнать, какой именно. Как вы поступите?»

Акция «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021» продлится с 24 июня по 8 июля 2021 года.

Источник: Steam