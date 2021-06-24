Блоги
В Steam стартовала «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021», она продлится с 24 июня по 8 июля

В Steam стартовала «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021», она продлится с 24 июня по 8 июля

В Steam стартовала «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021», она продлится с 24 июня по 8 июля


Игровой магазин Steam объявил традиционную «Летнюю Распродажу», в рамках которой геймеры смогут пополнить свои библиотеки и приобрести игры, к которым присматривались до этого, но не решались на покупку по полной цене.

Как обычно, игры со скидками можно начинать искать прямо на главной странице Steam.

В Steam стартовала "Летняя Распродажа" / "Summer Sale 2021", она продлится с 24 июня по 8 июля

Если вы точно знаете, игру какого жанра хотите приобрести, то переходите в нужный раздел:

В Steam стартовала "Летняя Распродажа" / "Summer Sale 2021", она продлится с 24 июня по 8 июля В Steam стартовала "Летняя Распродажа" / "Summer Sale 2021", она продлится с 24 июня по 8 июля В Steam стартовала "Летняя Распродажа" / "Summer Sale 2021", она продлится с 24 июня по 8 июля

Также в Steam подготовили для своих пользователей сюжетное испытание «Стань хозяином своей судьбы».

«Вы герой, это очевидно. Все так говорят. Но какой именно? Летняя распродажа этого года — это не заурядная суперраспродажа с огромными скидками. Это испытание рассказами, и каждый из них заканчивается выбором, который поведает больше о вашем героизме.

Выберите одно из двух действий в каждой из четырнадцати историй и получите анимированный стикер на память о принятом решении. Пройдя все истории, вы получите один из пяти уникальных значков, отражающих ваш выбор.

Торопитесь! Все предметы должны быть получены до конца летней распродажи — 20:00 8 июля 2021 года по Киеву.

Вы всегда знали, что вы герой. Пришло время узнать, какой именно. Как вы поступите?»

Акция «Летняя Распродажа» / «Summer Sale 2021» продлится с 24 июня по 8 июля 2021 года.

Источник: Steam

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить