В Steam стартовала «Распродажа издателя Ubisoft» со скидками до 90% на игры серий Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy, Might & Magic: Heroes и др.

В магазине контента Steam проходит акция «Распродажа издателя Ubisoft», в рамках которой игры издателя доступны со скидкой до 90%. В число акционных предложений входят игры таких популярных франшиз, как Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy (Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six), а также аркады, гонки и классические игры (Might & Magic Heroes, Prince of Persia).

Просто перейдите на страницу акции, чтобы изучить список игр со скидкой, у некоторых релизов стоимость действительно весьма низкая.

К примеру, первую Tom Clancy’s The Division можно купить всего за 201 грн (обычная цена — 805 гр, скидка 75%), Far Cry 5 — за 278 грн (обычная цена — 845 грн, скидка 67%), The Crew 2 — за 279 грн (обычная цена — 930 грн, скидка 70%), Watch_Dogs2 — за 126 грн (обычная цена — 845 грн, скидка 85%), Assassin’s Creed Odyssey — за 422 грн (обычная цена — 845 грн, скидка 50%) и т.д.

Акция «Распродажа издателя Ubisoft» продлится до конца уикэнда и закончится 25 марта 2019 года, так что не откладывайте выбор в долгий ящик.

Источник: Steam