В Steam стартував Indie Cup Celebration — більше 225 ігор, знижки та демо-версії

Організатори конкурсу незалежних розробників Східної Європи Indie Cup в партнерстві зі Steam запускають Indie Cup Celebration – добірку з більш ніж 225 кращих ігор різних сезонів кубка.

На сторінці акції представлені демо-версії та ігри зі знижкою, а також багато як уже доступних проєктів, так і тих, що ще не вийшли. Зокрема, беруть участь Loop Hero, Inmost, Black Book, Breathedge, Black Skylands, Encased, The Life and Suffering of Sir Brante, Ash of Gods: Redemption, Until We Die, Stoneshard і безліч інших інді-ігор зі Східної Європи.

На івенті доступні окремі сторінки з переможцями та номінантами кубка, добірки ігор зі знижками, демо-версіями, сортування за жанрами, стилями і тематикою. Акція Indie Cup Celebration проходить з 7 по 11 жовтня.

Зазначимо, що раніше були оголошені ігри-переможці літнього сезону Indie Cup S’21 — Against the Storm, Mechanic 8230, Portal Walk тощо.

Джерело: Indie Cup