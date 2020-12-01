В Україні з’явилась інтерактивна мапа пожеж — можна аналізувати дані за останні п’ять років та оперативно відстежувати пожежі за останні дві доби





В Україні з’явився ще один корисний онлайн-інструмент — команда Центру розвитку інновацій у співпраці з Фондом ім. Гайнріха Бьолля створила інтерактивну мапу моніторингу пожеж. Сервіс містить статистичні дані про пожежі в Україні за 2015-2020 роки, а також дозволяє оперативно відстежувати неконтрольовані горіння за останні дві доби. На інструмент одним з перших звернув увагу сайт «‎Хмарочос».

ГІС-мапа доступний тільки у вигляді веб-версії й працює в бета-режимі, проте вже за пару тижнів відбудеться запуск покращеної версії, доопрацьованої спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

У створенні інструменту були використані відкриті супутникові, державні та недержавні дані (NASA, ESA-Європейське космічне агентство, OpenStreetMap, GeoPortalUA, ДержГеоКадарстру, ДСНС). На мапі можна побачити точне місце, кадастрову ділянку, час пожежі та її потужність. На сьогодні на мапі з 2015 по 2020 роки зафіксовано 619 500 пожеж у відкритих екосистемах України.

Відповідно до досліджень ЄКА, в Україні 60% пожеж припадають на сільськогосподарські райони. Біля 80% сезонних пожеж в агрополях, як зазначає голова ЦРІ Сергій Лобойко на прикладі пілотних громад проєкту «Не пали – компостуй!», повторюються на ділянках тих самих власників чи користувачів. Керівник ЦРІ вважає, що традиційні методи боротьби з підпалами (штрафи, чи інфокампанії) неспроможні повністю розв’язати проблему такого масштабу, натомість необхідно шукати інноваційні рішення.

Розробники сподіваються, що мапа допоможе місцевій та центральній владі спільно з активістами протидіяти та запобігати відкритому випалюванню залишків рослинності задля покращення якості повітря на території всієї країни. Останні зможуть самостійно на основі моніторингу пожеж організовувати волонтерські ініціативи зі сприяння гасінню великих пожеж, проводити інформаційну роботу з власниками земель та мешканців населених пунктів і громад, де регулярно відбувається відкрите паління.